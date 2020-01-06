Жорстоке вбивство дівчат у Києві: підозрюваних затримали

У Києві були жорстоко вбиті дві дівчини 16 і 19 років Єва і Марія - їх тіла поліція виявила 4 січня пов'язаними в шафі в орендованій квартирі на Подолі зі слідами десятків ножових поранень. Сьогодні на світанку підозрювані у злочині були затримані в Одесі.

Напередодні правоохоронці повідомили про розшук 34-річного чоловіка Сергія Ксендзика та 19-річної дівчини Єлизавети Бершацької - саме їх підозрюють у вбивстві в столиці на вулиці Кирилівська.

Поліцейські затримали пару о п'ятій ранку, передають ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Підозрюваним у подвійному вбивстві в столиці повинні незабаром обрати запобіжний захід.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що Єва і Марія орендували подобово квартиру за адресою вулиця Кирилівська, 127 напередодні Нового 2020 року. 2 січня правоохоронці оголосили дівчат зниклими, і ще через два дні Каминіну і Лисенко виявили вбитими.

Це сталося після того, як господиня 4 січня прийшла для прийому житла і здачі іншим орендарям - на балконі в шафі вона побачила два трупи, що лежать один на одному. Ноги загиблої були замотані скотчем. За її інформацією, хлопець однієї із загиблої надіслав СМС-повідомлення, що вони з'їжджають раніше.

Підозрюваний Ксендзик - з села Любитів Ковельського району Волинської області, неодноразово судимий. Бершацька - уродженка села Липняжки Добровеличківського району Кіровоградської області.

Підозрювані в подвійному вбивстві в Києві (Фото: Київ Оперативний)

Імовірно, саме вони перед Новим роком зняли ту квартиру, в якій знайшли тіла дівчат.

За фактом вбивства дівчат в Києві було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.