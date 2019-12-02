Жестко обругала таксиста: в Киеве водитель отказался везти женщину с ребенком (видео)

В Киеве между таксистом и женщиной произошел конфликт из-за отсутствия в машине автокресла
В Киеве произошел скандал из-за того, что таксист отказался везти женщину с ребенком. Водитель отметил, что если женщина хотела ехать с ребенком, то должна была уведомить оператора такси о том, что ей нужна машина с детским автокреслом. При этом слова таксиста сильно возмутили женщину. Это слышно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.
Когда женщина открыла дверь такси, то водитель сразу же ее предупредил, что перевозка детей без автокресла запрещена законом, поэтому ей следовало бы во время заказа авто выбрать машину с автокреслом, которая стоит на 50 гривен дороже.
В Киеве таксист отказался везти женщину с ребенком (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Это сильно возмутило женщину, и она обматериала таксиста. При этом некоторые пользователи сети возмущены такой реакцией женщины, тем более, что она была с ребенком.
Скриншоты с Facebook
Стоит отметить, что со времени вступления в силу закона продажи автокресел в Украине поднялись в 10 раз. Кроме того, были зафиксированы хищения спецсредств для перевозки ребенка.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря на проспекте Свободы, 34, вскрыли автомобиль Renault Sandero Stepway и вытащили из салона два детских автокресла Cybex isofix.
Украденные кресла (фото: facebook.com/KyivOperativ)