Деньги верни, козел: водитель такси отказался везти ребенка без автокресла (видео)

В сеть попало видео противостояния пассажиров и таксиста, который не захотел везти ребенка
Украинский таксист отказался везти пассажиров с ребенком, так как у него в машине не было автокресла. Несмотря на то, что пассажиры предварительно оплатили поездку в интернете по безналичному расчету, водитель стоял на своем. В сети опубликовали видео, на котором показано, как пассажиры в грубой форме "наезжали" на таксиста, а он руковоствовался новым законом о перевозке детей в авто. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"К вашему вниманию "противостояние" водителя такси, который соблюдает законы, и родителей, которые не могут получить услуги перевозки", – подписали видео.
Скандал в такси из-за автокресла (Киев Оперативный)
Отец ребенка не стеснялся в выражениях. Он требовал у таксиста, чтобы тот немедленно их вез.
"Деньги возвращай. Ты деньги взял за проезд, козел!", Это мое личное дело – об автокресле!" – кричал разъяренный мужчина.
Водитель отметил, что деньги с карты снимает не он, а служба такси и порекомендовал обратиться в службу поддержки.
В комментариях к видео люди поддержали таксиста и стали на его защиту.
Скриншот комментариев