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Деньги верни, козел: водитель такси отказался везти ребенка без автокресла (видео)

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 11:59
Деньги верни, козел: водитель такси отказался везти ребенка без автокресла (видео)
Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла (Коллаж РБК-Украина)

В сеть попало видео противостояния пассажиров и таксиста, который не захотел везти ребенка

Украинский таксист отказался везти пассажиров с ребенком, так как у него в машине не было автокресла. Несмотря на то, что пассажиры предварительно оплатили поездку в интернете по безналичному расчету, водитель стоял на своем. В сети опубликовали видео, на котором показано, как пассажиры в грубой форме "наезжали" на таксиста, а он руковоствовался новым законом о перевозке детей в авто. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"К вашему вниманию "противостояние" водителя такси, который соблюдает законы, и родителей, которые не могут получить услуги перевозки", – подписали видео.

Скандал в такси из-за автокресла (Киев Оперативный)

Отец ребенка не стеснялся в выражениях. Он требовал у таксиста, чтобы тот немедленно их вез.

"Деньги возвращай. Ты деньги взял за проезд, козел!", Это мое личное дело – об автокресле!" – кричал разъяренный мужчина.

Водитель отметил, что деньги с карты снимает не он, а служба такси и порекомендовал обратиться в службу поддержки.

В комментариях к видео люди поддержали таксиста и стали на его защиту.

  • Молодец водитель! Побольше бы таких. А родители при оформлении заказа, должны были указать что они с ребенком.
  • Я за автокресла! Но ждать час машину такси с ним это было что то.... В итоге так и не нашлось свободного такси.... И вызывались разные службы!
  • Весь світ використовує автокрісла, а у нас чомусь з цим проблема. в Німеччині не відпустять маму з дитиною з пологового, поки не переконаються, що дитину будуть перевозити додому в автокріслі і це правильно.
  • Та все правильно, закон приняли значит - все, нефиг рассказывать таксисту свою правду. Заказал машину без кресла, выходи со своим.

Деньги верни, козел: водитель такси отказался везти ребенка без автокресла (видео)Скриншот комментариев

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