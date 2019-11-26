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Прилег отдохнуть: в Киеве заметили пьяного в стельку таксиста (видео)

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 10:59
Прилег отдохнуть: в Киеве заметили пьяного в стельку таксиста (видео)
В Киеве таксист прилег отдохнуть в авто (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали видео со спящим таксистом и бутылкой пива

В Киеве обратили внимание на спящего таксиста, который был в своем авто, а под ним лежала бутылка пива. Мужчина замечен в автомобиле службы такси Bolt. Видео со спящим мужчиной опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Очень надеемся, что водитель просто устал, а в бутылке домашнее масло", иронично написали под видеороликом.

Таксист с бутылкой пива в Киеве (Киев Оперативный)

В коммментариях украинцы отметили, что это неправильно - снимать на камеру человека в его машине, так как это вторжение в его личную собственность.

  • Вот она мечта украинца. Купить бляху. Нехотя, но узаконить ее и в такси. Все. Жизнь удалась.
  • Ну КО, я поржал к описанию видео!
  • Да, ща поспит,отдохнет и на линию.
  • Кстати, видеосъемка демонстрирует личную жизнь в частной собственности. Что запрещено законом.
  • Может он просто меняет лампочку в бардачке.
  • Снотворное. Для крепкого сна. Не запрещено.

Прилег отдохнуть: в Киеве заметили пьяного в стельку таксиста (видео)Скриншот комментариев

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