Жесткий зимний карантин: Ляшко рассказал о новых запретах и что разрешено

В Украине ужесточают карантин на период с 8 по 24 января из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной болезнью. В это время будут действовать дополнительные ограничения, которые коснутся многих сфер.

Заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об обновленных запретах на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в вопросе усиления карантинных правил, когда "стоит вопрос жизни людей", правительство будет действовать "безапелляционно", ведь "эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической".

Что будет запрещено в Украине с 8 по 24 января

Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков

Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)

Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)

Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий

Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров

Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)

Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).

Что разрешается после ужесточения карантина

Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения

Торговля продовольственными товарами

Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник

Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой

Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)

Работа финансовых учреждений (банков)

Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)

Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)

Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).

Что будет запрещено и разрешено в Украине на период ужесточения карантина 8-24 января (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко также призвал не пренебрегать серьезность коронавирусной опасности и напомнил о традиционном росте количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний с середины января в Украине, что в условиях пандемии COVID-19 значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того замминистра рассказал, что опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря, показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней.

"Поэтому обращаюсь к каждому, давайте все вместе, без манипуляций, сознательно выполнять противоэпидемические ограничения и делать свой вклад в преодоление пандемии коронавируса", - написал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменится движение общественного транспорта из-за локдауна.

Также мы писали о том, что нельзя будет купить в магазинах в период локдауна.