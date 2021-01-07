Жесткий зимний карантин: Ляшко рассказал о новых запретах и что разрешено

В Украине ужесточают карантин на период с 8 по 24 января из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной болезнью. В это время будут действовать дополнительные ограничения, которые коснутся многих сфер.
Заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об обновленных запретах на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в вопросе усиления карантинных правил, когда "стоит вопрос жизни людей", правительство будет действовать "безапелляционно", ведь "эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической".
Что будет запрещено и разрешено в Украине на период ужесточения карантина 8-24 января (фото: facebook.com/viktor.liashko)
Ляшко также призвал не пренебрегать серьезность коронавирусной опасности и напомнил о традиционном росте количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний с середины января в Украине, что в условиях пандемии COVID-19 значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения.
Кроме того замминистра рассказал, что опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря, показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней.
"Поэтому обращаюсь к каждому, давайте все вместе, без манипуляций, сознательно выполнять противоэпидемические ограничения и делать свой вклад в преодоление пандемии коронавируса", - написал Ляшко.
Ранее сообщалось, что в Киеве изменится движение общественного транспорта из-за локдауна.
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