Жорсткий зимовий карантин: Ляшко розповів про нові заборони і що дозволено

В Україні посилюють карантин на період з 8 по 24 січня через епідеміологічну ситуацію з коронавірусною хворобою. В цей час діятимуть додаткові обмеження, які стосуватимуться багатьох сфер.

Заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про оновлені заборони на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в питанні посилення карантинних правил, коли "стоїть питання життя людей", уряд буде діяти "безапеляційно", адже "епідеміологічна складова завжди превалює над економічною".

Що буде заборонено в Україні з 8 по 24 січня

Відвідування будь-яких закладів освіти, крім дитячих садків

Робота кафе, ресторанів та барів (крім доставки та роботи на винос)

Робота ТРЦ (крім роботи в них деяких суб'єктів господарювання)

Прийом відвідувачів у закладах культури та проведення масових культурних заходів

Відвідування спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів

Робота суб'єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування (крім деяких винятків)

Робота непродовольчих ринків (продовольчі будуть працювати з обмеженнями).

Що дозволяється після посилення карантину

Робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авто-, авіа - і залізничне сполучення

Торгівля продовольчими товарами

Торгівля медпрепаратами, ліками, робота ветеринарних клінік

Торгівля засобами гігієни, побутовою хімією та пресою

Техобслуговування та ремонт авто, робота АЗС (крім зон харчування)

Робота фінансових установ (банків)

Робота перукарень та салонів краси (за попереднім записом)

Готелі залишаться відкритими (зони громадського харчування в них будуть працювати тільки з 6:00 до 11:00)

Спортивні заходи професійних клубів (тільки без глядачів)

Що буде заборонено та дозволено в Україні на період посилення карантину 8-24 січня (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко також закликав не зневажати серйозність коронавірусної небезпеки та нагадав про традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань з середини січня в Україні, що в умовах пандемії COVID-19 значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Крім того, заступник міністра розповів, що досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня, показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів.

"Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Києві зміниться рух громадського транспорту через локдаун.

Також ми писали про те, що не можна буде купити в магазинах в період локдауну.