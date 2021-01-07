Жорсткий зимовий карантин: Ляшко розповів про нові заборони і що дозволено

В Україні посилюють карантин на період з 8 по 24 січня через епідеміологічну ситуацію з коронавірусною хворобою. В цей час діятимуть додаткові обмеження, які стосуватимуться багатьох сфер.
Заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про оновлені заборони на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що в питанні посилення карантинних правил, коли "стоїть питання життя людей", уряд буде діяти "безапеляційно", адже "епідеміологічна складова завжди превалює над економічною".
Що буде заборонено та дозволено в Україні на період посилення карантину 8-24 січня (фото: facebook.com/viktor.liashko)
Ляшко також закликав не зневажати серйозність коронавірусної небезпеки та нагадав про традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань з середини січня в Україні, що в умовах пандемії COVID-19 значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.
Крім того, заступник міністра розповів, що досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня, показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів.
"Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.
Раніше повідомлялося, що у Києві зміниться рух громадського транспорту через локдаун.
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