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В Киеве изменится движение общественного транспорта из-за локдауна

Киев, Четверг 07 января 2021 12:30
В Киеве изменится движение общественного транспорта из-за локдауна
Работа транспорта в Киеве изменится из-за локдауна (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С завтрашнего дня, 8 января, в Украине начинается локдаун, который продлится до 24 числа. При этом на этот период в Киеве изменится работа общественного транспорта.

Интервалы в графике городских рейсов могут увеличить. В трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне. Об этом сообщает Киевская городская администрация.

При этом пассажиров будут пускать только при наличии защитной маски на лице.

Кроме того, некоторые станции метро могут закрыть или ограничить на вход или выход. Об этом пассажиров должны предупреждать звуковыми оповещениями.

Также местная власть призывает жителей и гостей столицы не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

Стоит отметить, что по словам мэра столицы Виталия Кличко, общественный транспорт будут каждый день дезинфицировать.

Ранее стало известно, что нельзя будет купить в магазинах в период локдауна. Усиление карантина могут пересмотреть в случае снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, но окончательное решение правительство пока не приняло.

Напомним, медик Вадим Аристов рассказал, что январский локдаун могут продлить после 24 января, поскольку три недели недостаточно для борьбы с COVID-19.

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