В сети показали видео работы метро в Киеве: "транспортный позор"
Фото: как работает метро в Киеве 5 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook показали на видео, что вагоны метро 5 апреля ездят абсолютно пустые.
"Локдаун начался. Видео с метро Киева", - подписали ролик на странице.
На видео можно лицезреть абсолютно пустые вагоны подземки, которые курсируют по заданным маршрутам.
В Киеве метро ходит пустое
В комментариях украинцы высказывают свой гнев решением правительства закрыть метро.
- Киевлян в очередной раз кинули. Посмотреть что сейчас творится на всех въездах в Киев и станет понятно что "Киев - не для киевлян".
- Цікаво, чи надовго людям хватить коштів їздить на авто з цими цінами на горючку, для заправок почався золотий період.
- Зато в каждой машине по 5 человек в маленьком пространстве добираются на работу в ужасных пробках.
- А до какого числа будет этот транспортный позор?
- Зато переповнені попутки, маршрутки. Так мабуть захворіти менше шансів.
Как мы сообщали ранее, в Киеве метро начало работать по спецпропускам.