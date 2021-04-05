ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сети показали видео работы метро в Киеве: "транспортный позор"

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 10:40
В сети показали видео работы метро в Киеве: "транспортный позор" Фото: как работает метро в Киеве 5 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 5 апреля ограничили работу общественного транспорта и метро. Теперь в наземный и подземный транспорт можно попасть только по специальным пропускам.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook показали на видео, что вагоны метро 5 апреля ездят абсолютно пустые.

"Локдаун начался. Видео с метро Киева", - подписали ролик на странице.

На видео можно лицезреть абсолютно пустые вагоны подземки, которые курсируют по заданным маршрутам.

В Киеве метро ходит пустое

В комментариях украинцы высказывают свой гнев решением правительства закрыть метро.

  • Киевлян в очередной раз кинули. Посмотреть что сейчас творится на всех въездах в Киев и станет понятно что "Киев - не для киевлян".
  • Цікаво, чи надовго людям хватить коштів їздить на авто з цими цінами на горючку, для заправок почався золотий період.
  • Зато в каждой машине по 5 человек в маленьком пространстве добираются на работу в ужасных пробках.
  • А до какого числа будет этот транспортный позор?
  • Зато переповнені попутки, маршрутки. Так мабуть захворіти менше шансів.

Как мы сообщали ранее, в Киеве метро начало работать по спецпропускам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев метро
LITE
Дожди еще не закончатся: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода
Дожди еще не закончатся: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода