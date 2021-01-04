Жорсткий карантин в Україні з 8 січня можуть скасувати - ЗМІ

Карантин з 8 січня можуть скасувати або перенести (Колаж РБК-Україна)

В Україні можуть скасувати введення жорсткого карантину з 8 січня або перенести його на пізніший термін. Відзначається, що основною причиною перенесення може стати те, що кількість хворих знижується вже кілька тижнів поспіль.

Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела Telegram-каналу "Легітимний".

За словами джерела, питання про перенесення локдауна сьогодні обговорювали на селекторній нараді Президента і попередньо було прийнято рішення про перенесення на кінець січня.

"Наше джерело з Офісу Президента повідомляє, що тотальний локдаун намічений на 8 січня буде перенесено. Як пояснює джерело, зазвичай у нас сезонна епідемія на грип починається у 20-х числах січня і триває до середини лютого. На сьогоднішній селекторній нараді у Президента це обговорювалося і попередньо прийнято рішення про перенесення локдауна на кінець січня", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що недоцільно вводити локдаун з 8 січня при маленьких цифрах захворюваності й середньому завантаженню медичних установ. У лютому очікується "третя" хвиля і знову доведеться вводити локдаун.

"Адже в лютому, коли почнеться "третя хвиля", доведеться знову вводити локдаун, а це буде зробити дуже складно і майже нереально. У підсумку цей трек стане "критичним" і антихайповим для влади, яка отримає хвилю критики від усіх. Зараз чекають цифри від МОЗу і прогнози, а також поставлено завдання підготуватися до "третьої" умовної хвилі епідемії коронавірусу, яка якраз почнеться в перших числах лютого. Тоді очікується 15-20 тисяч хворих в день", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ОП розповіли, чи скасують введення жорсткого карантину в січні.

А також ми розповідали про те, що в українських школах з 1 січня 2021 року ввели нові правила.