Не жертвуйте собой: Комаровский высказался о грудном вскармливании

Евгений Комаровский дал ценный совет мамам, которые вынуждены надолго отрываться от младенца, что делает процесс непосредственного грудного вскармливания невозможным. Известный педиатр на своей Instagram-странице опубликовал соответствующее видео.

Педиатр разрушил один из устоявшихся мифов о грудном молоке. Так, считается, что сцеженное грудное молоко уступает по своим качествам молоку, которое младенец принимает при кормлении грудью. Что уж говорить, о молоке, которое подверглось заморозке.

Тем не менее, Евгений Комаровский авторитетно заявляет, что сцеженное молоко, которое было правильно заморожено, ничем не хуже молока из груди. Также его нужно правильно разогреть - на водяной бане, а не в микроволновке. Но это относится лишь к физическим качествам молока.

Комаровский рассказал о качестве сцеженного грудного молока (фото: pxhere.com)

Если же говорить о психоэмоциональном контакте мамы с ребенком, который малыш получает в процессе кормления - то он чрезвычайно важен, особенно до шести месяцев.

"Я бы настоятельно рекомендовал до шести месяцев сосредоточиться на вашем главном долге в этой жизни. То есть, шесть месяцев вы должны посвятить только ребенку. Хотя слово "должны" я говорю условно. Потому что долг по отношению к ребенку не должен заменять все", - считает доктор Комаровский.

Но если жизненные обстоятельства вынуждают вас идти работать, педиатр считает, что не стоит приносить себя и свою семью в жертву и голодать.

"То есть, если вы голодаете эти полгода, а надо идти работать - значит идите", - резюмировал Комаровский.

Комаровский рассказал о качестве сцеженного грудного молока (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно педиатр сообщил, что для профилактики респираторных заболеваний ребенка не нужно пичкать таблетками.

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