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Аптекари не заинтересованы: Комаровский удивил советами по профилактике пневмонии

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 08:17
Аптекари не заинтересованы: Комаровский удивил советами по профилактике пневмонии
Доктор Евгений Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Комаровский высказался относительно лечения воспаления легких и методов профилактики заболевания

Евгений Комаровский рассказал про профилактику пневмонии и подсказал, как не заболеть воспалением легких. Известный педиатр отметил в своем Instagram, что самым главным и эффективным методом является оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях.

Доктор Комаровский подчеркнул, что именно они являются самым "легким" путем к пневмонии.

"То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: "Чем дышать?" - рассказал врач высшей категории.

Аптекари не заинтересованы: Комаровский удивил советами по профилактике пневмонии

Доктор Комаровский рассказал про методы профилактики пневмонии (Иллюстративное фото: pxhere.com)

Комаровский также обратил внимание на то, что огромное количество лекарств, которые люди используют самостоятельно, без указания врачей, обладают подсушивающим действием на слизь.

"И вы об этом часто не знаете, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому будьте осторожны", - призвал педиатр.

Врач отметил, что профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток.

"Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно. Но только в этом не заинтересованы огромное количество аптекарей. Вот в чем вся проблема", - сказал Комаровский.

Доктор Комаровский дал советы относительно профилактики пневмонии (Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней. Эти химические составляющие могут вызывать у ребенка зуд, аллергию и даже выпадение волос.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал о еде для здоровья зубов и назвал продукты, употребление которых лучше ограничить.

Напомним, что Комаровский также дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания и рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

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Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
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