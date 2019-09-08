У нас проводят эксперименты: Комаровский обескуражил советом о здоровье малышей

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе

Доктор Комаровский рассказал о том, стоит ли запрещать ребенку холодную еду и напитки, боясь, что он подхватит ангину. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратилась одна из подписчиц, которая побывала за границей и увидела разницу между отношением к вопросу "холодное и дети" там и у нас. Девушка пишет, что наших там очень легко узнать по тому, как они категорически отказываются от льда в напитках.

"Вы видали, как у них пьют? Насыпают полный стакан льда, а тогда уже наливают, чего там им хочется. А наши люди хлебнут такого напитку вечерком, а наутро першение в горле (в лучшем случае) гарантировано. Так вот, недавно я узнала, что там приучают детей к холодным напиткам чуть ли не с рождения: достали из холодильника, налили в бутылку, присобачили соску - пей малыш", - пишет девушка.

Комаровский рассказал, бывает ли от холодного ангина (фото: pxhere.com)

Подписчица спрашивает, можно ли закалить ребенка, с раннего возраста давая ему холодное, чтобы потом не иметь проблем с горлом. И помогут ли такие эксперименты.

Евгений Комаровский ответил, что это никакие не эксперименты, а абсолютная норма - давать ребенку холодную еду и напитки. Кроме того, Комаровский не считает это закаливанием, а стремлением к нормальному образу жизни.

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"Эксперименты проводят у нас, когда пытаются убедить молодых родителей в том, что бедненькому ребеночку можно только тепленькое", - резко высказался Комаровский.

По мнению педиатра, если ребенок никогда не сталкивается с холодной пищей, то она становится для него опасной. То же касается и боязни сквозняков и излишней стерильности.

Комаровский рассказал, бывает ли от холодного ангина (фото: pixabay.com)

"В целом я не советую ограничивать холодное, вообще делать из этого проблему. Если горло все время берегли, то лучший способ начать - сосание льда", - рекомендует педиатр.

Комаровский посоветовал заморозить кубиками фруктовый сок и небольшими кусочками давать ребенку сосать. И начинать это делать лучше не зимой.

Кроме того, педиатр утверждает, что болезни горла после холодного - это не ангина. Как правило, речь идет об обострении хронического тонзиллита.

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно купать ребенка до заживления пупочной раны и после.

Напомним, недавно педиатр сообщил, что для профилактики респираторных заболеваний ребенка не нужно пичкать таблетками.

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