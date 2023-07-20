Жертва любовного трикутника в Британії Софія Каркадим знову потрапила в халепу: її розшукує поліція

За що Софію Каркадим можуть заарештувати

Стосунки Софії Каркадим із британцем Тоні Гарнеттом були на перших шпальтах багатьох світових видань. Пара мала багато скандалів і до них додому неодноразово приїжджала поліція.

Під час чергового бурхливого скандалу із викликом представників правоохоронних органів Софія вкусила офіцера поліції за те, що він намагався її заарештувати.

Пара на той момент проживала в орендованому будинку в Бредфорді, Західний Йоркшир. Того дня Софія з Тоні добряче посварилися, і українка збирала свої речі.

Їй висунули підозру за двома пунктами звинувачення в нападі. За це дівчина мала постати перед суддею, який мав призначити їй покарання.

Суд було призначено на 17 липня. Але Софія до магістратського суду Бредфорда так і не з'явилася. Як стверджують у Daily Mail, суддя видав ордер на її арешт.

Українка Софія Каркадим прославилася на весь світ через свою любовну історію у Британії (фото:dailymail.co.uk)

Стосунки Софії та Тоні

На початку повномасштабного вторгнення Росії українка Софія Каркадим поїхала до Британії. Там її прийняли в сім'ю - Тоні Гарнетт та його партнерка Лорна. Через деякий час у Софії та Тоні зав'язався роман, і британець пішов із сім'ї, де підростають двоє дітей.

Спочатку вони переїхали до будинку батьків Тоні, а потім знайшли житло собі в оренду. у перші місяці закохані були дуже щасливі, будували плани на майбутнє, розповідали про свої сильні почуття в інтерв'ю. Вони навіть говорили про весілля і про те, що хочуть провести решту життя разом.

Але через кілька місяців у Тоні та Софії почалися проблеми – вони почали сваритися. За словами Тоні, українка пила багато міцного пива та закочувала істерики. Деколи сварки були настільки гучними, що сусіди викликали поліцію.

Як пояснювала Софія, її емоційний стан був нестабільний через війну, а ще її дуже напружував той факт, що Тоні більше не хоче дітей і навіть зробив вазектомію після народження своїх двох дочок.

Також масла у вогонь підливали теплі стосунки Тоні з матір'ю його дітей, Лорною.

Минулого року Софія вирішила повернутися до України. Як стверджувала вона сама, вони поставили з Тоні свої стосунки на паузу. Тоні також не виключав, що вони зможуть ще все виправити.

Три місяці тому пара поставила крапку у цих стосунках, і Софія повернулася в Україну вже назовсім.

"Я не хочу мати з нею нічого спільного. Я не знаю, де вона зараз. Я не так часто спілкуюся з нею, тому що в мене тепер нова дівчина", - сказав Тоні.

Тоні та Софія збиралися провести залишок життя разом (фото:dailymail.co.uk)