Жертва любовного треугольника в Британии София Каркадым снова угодила в неприятность: ее разыскивает полиция

За что Софию Каркадым могут арестовать

Отношения Софии Каркадым с британцем Тони Гарнеттом были на первых полосах многих мировых изданий. У пары было много скандалов и к ним домой неоднократно приезжала полиция.

Во время очередного бурного скандала с вызовом представителей правоохранительных органов, София укусила офицера полиции за то, что он пытался ее арестовать.

Пара на тот момент проживала в арендованном доме в Бредфорде, Западный Йоркшир. В тот день София с Тони крепко поссорились, и украинка собирала свои вещи.

Ей предъявили подозрение по двум пунктам обвинения в нападении. За это девушка должна была предстать перед судьей, который должен был назначить ей наказание.

Суд был назначен на 17 июля. Но София в магистратский суд Бредфорда так и не явилась. Как утверждают в Daily Mail, судья выдал ордер на ее арест.

Украинка София Каркадым прославилась на весь мир из-за своей любовной истории в Британии (фото:dailymail.co.uk)

Отношения Софии и Тони

В начале полномасштабного вторжения России украинка София Каркадым поехала в Британию. Там ее приняли в семью - Тони Гарнетт и его партнерша Лорна. Через некоторое время у Софии и Тони завязался роман, и британец ушел из семьи, где подрастает двое детей.

Сначала они переехали в дом родителей Тони, а потом нашли жилье для себя в аренду. В первое время влюбленные были очень счастливы, строили планы на будущее, рассказывали о своих сильных чувствах в интервью. Они даже говорили о свадьбе и о том, что хотят провести остаток жизни вместе.

Но через несколько месяцев у Тони и Софии начались проблемы - они начали ссориться. По словам Тони, украинка пила много крепкого пива и закатывала истерики. Порой ссоры были настолько громкими, что соседи вызывали полицию.

Как объясняла София, ее эмоциональное состояние было нестабильным из-за войны, а еще ее сильно напрягал тот факт, что Тони больше не хочет детей и даже сделал вазэктомию после рождения своих двух дочерей.

Также масла в огонь подливали теплые отношения Тони с матерью его детей, Лорной.

В прошлом году София приняла решение вернуться в Украину. Как утверждала она сама - они поставили с Тони свои отношения на паузу. Тони также не исключал, что они смогут еще все исправить.

Три месяца назад пара поставила точку в этих отношениях, и София вернулась в Украину уже насовсем.

"Я не хочу иметь с ней ничего общего. Я не знаю, где она сейчас. Я не так часто общаюсь с ней, потому что у меня теперь новая девушка", - сказал Тони.

Тони и София собирались провести остаток жизни вместе (фото:dailymail.co.uk)