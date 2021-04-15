Жертва брачной аферы отдала более 6 тысяч евро "итальянцу": раскрыта схема мошенничества

Как рассказала женщина 1969 года рождения, виртуальное знакомство состоялось 22 марта. Мужчина назвался итальянцем и рассказал, что работает по контракту на закрытом объекте. Он очень хотел приехать в гости, но у него не было финансовой возможности.

Тогда женщина двумя трансакциями через банк перечислила ему 217 тысяч гривен – эта сумма эквивалентна 6650 евро. Но "итальянец" сообщил, что это суммы недостаточно и попросил ему перечислить еще 7 тысяч евро. Вот тогда женщина поняла, что попала в лапы мошенника и обратилась в полицию.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Криминального кодекса Украины.

Полиция обратилась к жителям и предостерегла от необдуманных поступков, особенно, когда дело касается денег.