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Жертва брачной аферы отдала более 6 тысяч евро "итальянцу": раскрыта схема мошенничества

Автор: Анна Шиканова

В Тернополе женщина перевела на счет неизвестному мужчине более 6 тысяч евро и ждала "жениха" в гости. Она познакомилась с ним в сети и мужчина настаивал на том, что ему нужна помощь.

Детали мошеннической схемы рассказали в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области.

Как рассказала женщина 1969 года рождения, виртуальное знакомство состоялось 22 марта. Мужчина назвался итальянцем и рассказал, что работает по контракту на закрытом объекте. Он очень хотел приехать в гости, но у него не было финансовой возможности.

Тогда женщина двумя трансакциями через банк перечислила ему 217 тысяч гривен – эта сумма эквивалентна 6650 евро. Но "итальянец" сообщил, что это суммы недостаточно и попросил ему перечислить еще 7 тысяч евро. Вот тогда женщина поняла, что попала в лапы мошенника и обратилась в полицию.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Криминального кодекса Украины.

Полиция обратилась к жителям и предостерегла от необдуманных поступков, особенно, когда дело касается денег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в полиции рассказали, каким образом мошенники выманивают крупные суммы денег у украинцев через социальные сети.

А также рассказывали о том, что в Киеве доверчивая пенсионерка добровольно отдала аферистам почти 500 тысяч гривен – спасала внучку от ДТП.

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Новости Украины мошенничествоаферистмошенник
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