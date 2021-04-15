Жертва шлюбної афери віддала понад 6 тисяч євро "італійцеві": розкрита схема шахрайства

Як розповіла жінка 1969 року народження, віртуальне знайомство відбулося 22 березня. Чоловік назвався італійцем і розповів, що працює за контрактом на закритому об'єкту. Він дуже хотів приїхати в гості, але у нього не було фінансової можливості.

Тоді жінка двома трансакціями через банк перерахувала йому 217 тисяч гривень – ця сума еквівалентна 6650 євро. Але "італієць" повідомив, що це суми недостатньо і попросив йому перерахувати ще 7 тисяч євро. Ось тоді жінка зрозуміла, що потрапила в лапи шахрая і звернулася в поліцію.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліція звернулася до жителів і застерегла від необдуманих вчинків, особливо, коли справа стосується грошей.