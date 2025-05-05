"Жерло вулкана" та екстремальні краш-тести: Дмитро Комаров показав роботу мартенівського цеху

На цей раз ведучий Дмитро Комаров побував у найгарячішому місці заводу, яке можна порівняти хіба з жерлом вулкану. Температура всередині печі сягає понад півтори тисячі градусів! І саме тут народжується сталь, яка сьогодні рятує життя на фронті.

Також Комарову вдалося побувати на закритому військовому полігоні, де проводяться екстремальні краш-тести укриттів зі сталі - такі підземні модулі, що здатні захистити військових навіть від прямих влучань снарядів, називають «криївки», як і сто років тому. У них розташовують бліндажі, командні пункти і навіть шпиталі. Але чи може укриття зі сталі витримати удар фугасної авіаційної бомби?