"Жерло вулкана" и экстремальные краш-тесты: Дмитрий Комаров показал работу мартеновского цеха

На этот раз ведущий Дмитрий Комаров побывал в самом горячем месте завода, которое можно сравнить разве что с жерлом вулкана. Температура внутри печи достигает более полутора тысяч градусов! И именно здесь рождается сталь, которая сегодня спасает жизни на фронте.

Также Комарову удалось побывать на закрытом военном полигоне, где проводятся экстремальные краш-тесты укрытий из стали - такие подземные модули, способные защитить военных даже от прямых попаданий снарядов, называют "крыивки", как и сто лет назад. В них располагают блиндажи, командные пункты и даже госпитали. Но может ли укрытие из стали выдержать удар фугасной авиационной бомбы?