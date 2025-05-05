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"Жерло вулкана" и экстремальные краш-тесты: Дмитрий Комаров показал работу мартеновского цеха

Фото: Дмитрий Комаров показал работу мартеновского цеха
Автор: Юлия Бойко

На телеканале 1+1 вышел новый выпуск проекта "Мир наизнанку. Украина". Это вторая часть репортажа из самого сердца металлургического гиганта "Запорожсталь" компании "Метинвест": в ней покажут, как работает мартеновский цех, и как проверяют на прочность укрытие для ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

На этот раз ведущий Дмитрий Комаров побывал в самом горячем месте завода, которое можно сравнить разве что с жерлом вулкана. Температура внутри печи достигает более полутора тысяч градусов! И именно здесь рождается сталь, которая сегодня спасает жизни на фронте.

Также Комарову удалось побывать на закрытом военном полигоне, где проводятся экстремальные краш-тесты укрытий из стали - такие подземные модули, способные защитить военных даже от прямых попаданий снарядов, называют "крыивки", как и сто лет назад. В них располагают блиндажи, командные пункты и даже госпитали. Но может ли укрытие из стали выдержать удар фугасной авиационной бомбы?

 

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Мир наизнанкуДмитрий КомаровЗапорожсталь