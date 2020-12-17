Как жены и сын Кернеса прощались с ним после смерти: больно очень

Геннадий Кернес (фото: instagram.com/gepard59)

Геннадий Кернес скончался от осложнений коронавирусной инфекции 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", в которой находился на лечении с сентября. После его смерти свои соболезнования высказали жены и сын мэра Харькова.

Бывшая гражданская жена покойного Геннадия Кернеса Галина Привалова опубликовала в Facebook архивное фото из их бурной молодости. На фото Кернес корчит гримасу во время какого-то застолья.

Геннадий Кернес и Галина Привалова (фото: facebook.com/Gala Privalova)

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь..." - написала Галина.

У них есть совместный сын - Даниил Привалов, которому сейчас 32 года. Мужчина был женат два раза. От первого брака у него есть сын, а от второго - дочь.

Сын Кернеса Даниил с женой (фото: instagram.com/yuliak89)

"В жизни человека бывают минуты, когда ему никто, никто не может помочь... Рождается сам - и умирает сам", - написала жена Даниила на своей странице в Instagram.

Своим третьим сыном Кернес называл 26-летнего Родиона Гайсинского - сына его третьей жены Оксаны Гайсинской от предыдущих отношений.

Первой женой Кернеса была Оксана Василенко, с которой он был в браке с 1982 по 1985 год. У них есть сын Кирилл, которому сейчас 38 лет.

Оксана Гайсинская стала второй женой мера Харькова. К моменту их отношений у Оксаны был сын Родион, который родился в 1992 году от первого брака.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень", - написала Гайсинская в Instagram.

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (фото: instagram.com/oksanag2406)

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. В детстве я спросил могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле.

Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил.

Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха.

Я люблю тебя, пап", - написал Родион.

Геннадий Кернес с Родионом (фото: instagram.com/rodiong)

Напомним, Кернеса будут хоронить без соблюдения ограничений для "ковид"-пациентов.

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