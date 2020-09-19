Жіночий гороскоп з 21 по 27 вересня: хто зможе виконати найголовніші мрії

Астрологи розповіли в жіночому гороскопі, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить наступного тижня
Жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 21 по 27 вересня підкаже, кому варто розслабитися і перестати все контролювати, а кому навпаки варто навчитися керувати своїм життям. Астрологи розповіли, які поворотні події чекають жінок в найближчі кілька днів, і для кого цей час стане фантастичним.
Хто опиниться на порозі грандіозних змін? Кому краще закутатися в плед і перечекати кризу? Хто зможе отримати те, чого найбільше хоче, а кого чекає низка розчарувань і негараздів? Про це пише Slovofraza.
Наступаючий тиждень буде не дуже для Овнів. Астрологи говорять про нестабільність емоційного стану та кидання від ейфорії до занепаду духу і сил. Візьміть себе в руки і стабілізуйте енергетику. А ваша продуктивність в цей період прямо залежить від того, як ви зможете підлаштовуватися під мінливі обставини. У багатьох з'являться додаткові зобов'язання, які складно буде вклинити в щільний графік. Але до кінця тижня все нормалізується, до того ж попереду вас чекає прибуток і яскраві враження.
Жінки-Тельці на наступному тижні отримають чудовий шанс нарешті відпустити себе і перестати контролювати все, в тому числі рішення і настрої близьких. Це рішення - припинити за все відповідати - дасться вам непросто. Проведіть тиждень відсторонено, щоб нарешті вчинити так, як відчайдушно хоче ваше серце. Дійте інтуїтивно, слухайте свої бажання - тоді ви зможете прокласти шлях "на вихід" з чорної смуги.
На цьому тижні жінок-Близнюків чекає нельотна погода, злегка депресивні думки і нав'язані сумніви в собі, попри те, що день рівнодення принесе нові приємні події. Самозвинувачення і самобичування ні до чого не приведуть. Зараз треба полюбити себе, прописати план дій, налаштуватися на перемогу і впевнено піти вперед. Початок астрологічної осені - той рідкісний шанс почати щось з чистого аркуша.
Для Раків настане час дивуватися і дивувати. І вирішальним і найважливішим днем стане 22 число - день осіннього рівнодення. У складній ситуації ви побачите обхідний шлях і все, що вам потрібно - переступити через лінь і гордість. Не сподівайтеся на щасливий випадок, а активно шукайте стратегічні рішення злободенних проблем. Кінець тижня залежить від того, чи вмієте ви нести відповідальність за свої вчинки.
Леви отримають дуже потужний імпульс для внутрішніх змін. Астрологи кажуть, що час мріяти і отримувати від життя максимум задоволення настав. Не погоджуйтеся на компроміс: беріть максимум і просіть ще більше. Ваша душа буде вимагати свята, подаруйте його їй. Головне - не замикайтеся в собі, спілкуйтеся з близькими, щоб підтримати свій емоційний фон.
Вас чекає приємний і помірний тиждень, який не принесе особливих проблем і неприємних емоцій. Але для цього вам потрібно бути серед своїх однодумців, де ви відчуєте себе в безпеці. Астрологи радять не вірити інтуїції і першій оцінці. Наперекір відносно спокійному тижню, неприємності можуть стукати в вашу двері під виглядом щасливих подій. Розпізнати підступ допоможуть поради і підтримка близьких людей.
Вас чекає цікавий і насичений час, адже жінка-Терези кожен день буде різною. Настрій буде змінюватися буквально по годинах. Астрологи обіцяють досить потужний фінансовий потік і ряд цікавих і приємних подій - зустрічі, вечірки, робочі моменти. Зірки підказують, що Терезам явно буде не нудно, а найбільш цінними якостями стане вміння швидко наводити порядок у справах і систематизувати інформацію.
Жінок-Скорпіонів на цьому тижні чекає грайливий настрій. Причому цю легкість забезпечать успіхи у всіх починаннях. Не бійтеся проявляти ініціативу і перед вами відчиняться всі двері. На горизонті замаячить вигідне партнерство з перспективою. Але остерігайтеся необережних висловлювань - це може спровокувати конфлікт. Зірки радять взяти те, що відбувається під контроль і не утримувати те, чому прийшов час минути.
У вашому житті відбудуться події, які змусять вас переглянути плани. Астрологи твердять про необхідність вибору нових орієнтирів і перестановок в житті. Ймовірно, доведеться зайнятися виправленням помилок, допущених раніше, і порятунком від токсичних установок, що привертають проблеми. Період з 21 по 27 вересня - підходящий момент, щоб вирішити проблеми внутрішнього змісту і виключити психологію жертви. Якщо життя не влаштовує, значить, настав час змінюватися.
Вам буде важко чинити опір своїм вадам і слабостям на цьому тижні. Внутрішня напруга досягне апогею, що може зіпсувати відносини з людьми, які не входять в ранг гідних уваги. Навколишні помітять зверхню поведінку і не упустять шанс завдавати зустрічного удару, який може вибити з колії. Астрологи радять тримати марку і не дозволяти емоціям керувати собою. Не варто занадто тиснути на людей - знизьте градус вимогливості.
На цьому тижні у жінок-Водоліїв можуть трапиться потужні перепади настрою, що призведе до неприємних наслідків. Період з 21 по 27 вересня буде складним і суперечливим, адже вами будуть керувати емоції. Ви станете категоричними і занадто вимогливими до себе. Астрологи радять направити цю неконтрольовану енергію в роботу, і у вас з'явиться шанс зробити прорив у кар'єрі.
До вас мчать щасливі зміни, які подарують вам благо у всіх життєвих сферах, а особливо в грошах і особистому житті. Не біжіть від незвіданого і прийміть із вдячністю всі подарунки долі. Зірки гороскопу кажуть, що ви займете місце біля керма свого життя, візьмете ініціативу у свої руки, зважитеся на сміливі вчинки і почнете здійснювати свої задуми. Повірте в себе, навіть якщо світ налаштований проти вас. Досить повірити в себе, навіть якщо весь світ налаштований проти.
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