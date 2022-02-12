Женский гороскоп с 14 по 20 февраля: у кого наступит время разочарования и недоверия

Гороскоп на середину февраля говорит о том, что ожидается сложный период. Вероятны сильные разочарования, а также будет присутствовать недоверие – к самим себе и другим людям. Однако темные дни продлятся совсем недолго и их просто нужно пережить.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака с 14 по 20 февраля. Об этом информирует Ftimes.

По словам астрологов, ближайшая неделя будет омрачена разочарованиями. И вам предстоит увидеть совсем в другом свете людей, которых вы ранее уважали и кем восхищались. Внезапная правда приведет к потере доверия.

Это не значит, что человек стал намного хуже неожиданно. Просто он стал вести себя так, как вы совершенно от него не ожидали.

У тех, кто работает с большим объемом информации, ожидается успех. Действуйте смело, а результаты вас точно порадуют.

Возможны финансовые успехи, которые помогут в реализации важных проектов. Не спешите тратить доходы на удовольствия, вложите их в дело.

Овен

Вам следует задуматься о том, в чьих интересах вы теперь работаете. А потом стоит решить, нужно ли вам продолжать такой деятельностью или в данной сфере, или же – с нынешними партнерами. Постарайтесь больше времени проводить на природе и свежем воздухе.

Телец

Ближайшая неделя станет отличным периодом для любых путешествий и дороги. Поездки принесут вам положительные впечатления и интересные знакомства. Есть вероятность, что вы станете участником какого-то соревнования и есть все шансы одержать в них победу.

Близнецы

Вам стоит прекратить свои попытки возврата в прошлое, это ни к чему хорошему не приведет. То, что уже ушло из вашей жизни – не вернется, и ваши попытки будут пустой тратой времени. Но на неделе возможны приятные эмоциональные переживания. Только не переоценивайте их значимость в своей жизни.

Рак

На этой неделе вам стоит немного замедлиться и заняться осмыслением жизненных ценностей, саморазвитием или духовными практиками. Если ко всему этому душа не лежит – отправляйтесь в спортзал, начните правильно питаться и высыпаться.

Лев

Ваши проблемы помогут решить родные и близкие люди, которые придут на помощь в самый нужный момент. Не играйте чужие роли, оставайтесь собой. Чтобы получить порцию доверия от окружающих, будьте более открыты и искренни.

Дева

Наступило время переосмысления своих ценностей и приоритетов. Вам стоит выбрать новые жизненные ориентиры. А чтобы достичь успеха в делах, постарайтесь грамотно распределить обязанности и задачи.

Весы

В ближайшие дни у вас вероятные очень неоднозначные ситуации. И чтобы из них выпутаться, придется проявить максимальную ловкость. В работе и бизнесе будьте предельно внимательны к самым мелким деталям.

Скорпион

Проявите осторожность во всех сферах жизни на этой неделе. И не уделяйте пристальное внимание только чему-то одному. У вас хватит сил и ресурсов, чтобы добиться успеха в каком-то важном деле.

Стрелец

Ожидается появление перспектив и новых возможностей в деловой сфере. Чтобы использовать свои шансы по максимуму, придется прогнать прочь лень и равнодушие. Держитесь подальше от токсичных людей и всего, что может украсть ваше драгоценное время.

Козерог

Займитесь важными домашними делами и сосредоточьтесь на самом главном. Эта неделя станет началом очень активного периода в вашей личной жизни. Но не стоит ждать ничего судьбоносного и решающего в эти дни.

Водолей

Эта неделя станет напряженной и выматывающей. Во всех делах вы будете склонны действовать инстинктивно и наугад. А это скорее всего приведет к ошибкам и конфликтам с окружающими.

Рыбы

Займитесь интеллектуальной деятельностью и спортом. Победа вам будет гарантирована, но не во всем и не везде. Свои поражения воспринимайте как ценный опыт. Тем более, что в ближайшие дни вас посетит много творческих идей, которые нужно немедленно воплотить в жизнь.