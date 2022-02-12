Жіночий гороскоп з 14 по 20 лютого: в кого наступить час розчарування і недовіри

Гороскоп на середину лютого говорить про те, що очікується складний період. Ймовірні сильні розчарування, а також буде присутня недовіра – до самих себе та інших людей. Однак темні дні триватимуть зовсім недовго і їх просто потрібно пережити.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку з 14 по 20 лютого. Про це інформує Ftimes.

За словами астрологів, найближчий тиждень буде затьмарений розчаруваннями. І вам належить побачити зовсім в іншому світлі людей, яких ви раніше поважали та ким захоплювалися. Раптова правда призведе до втрати довіри.

Це не означає, що людина стала набагато гірше несподівано. Просто вона стала поводитися так, як ви абсолютно від неї не очікували.

У тих, хто працює з великим обсягом інформації, очікується успіх. Дійте сміливо, а результати вас точно порадують.

Можливі фінансові успіхи, які допоможуть у реалізації важливих проєктів. Не поспішайте витрачати доходи на задоволення, вкладіть їх у справу.

Овен

Вам слід задуматися про те, в чиїх інтересах ви тепер працюєте. А потім варто вирішити, чи потрібно вам продовжувати такою діяльністю або в даній сфері, або ж – з нинішніми партнерами. Постарайтеся більше часу проводити на природі та свіжому повітрі.

Телець

Найближчий тиждень стане відмінним періодом для будь-яких подорожей і дороги. Поїздки принесуть вам позитивні враження і цікаві знайомства. Є ймовірність, що ви станете учасником якогось змагання і є всі шанси здобути в них перемогу.

Близнюки

Вам варто припинити свої спроби повернення в минуле, це ні до чого доброго не приведе. Те, що вже пішло з вашого життя – не повернеться, і ваші спроби будуть марною тратою часу. Але на тижні можливі приємні емоційні переживання. Тільки не переоцінюйте їх значимість у своєму житті.

Рак

На цьому тижні вам варто трохи сповільнитися і зайнятися осмисленням життєвих цінностей, саморозвитком або духовними практиками. Якщо до всього цього душа не лежить - вирушайте в спортзал, почніть правильно харчуватися і висипатися.

Лев

Ваші проблеми допоможуть вирішити рідні та близькі люди, які прийдуть на допомогу в найпотрібніший момент. Не грайте чужі ролі, залишайтеся собою. Щоб отримати порцію довіри від оточуючих, будьте більш відкриті та щирі.

Діва

Настав час переосмислення своїх цінностей і пріоритетів. Вам варто вибрати нові життєві орієнтири. А щоб досягти успіху в справах, постарайтеся грамотно розподілити обов'язки та завдання.

Терези

Найближчими днями у вас ймовірні дуже неоднозначні ситуації. І щоб з них виплутатися, доведеться проявити максимальну спритність. У роботі та бізнесі будьте гранично уважні до найдрібніших деталей.

Скорпіон

Проявіть обережність у всіх сферах життя на цьому тижні. І не приділяйте пильну увагу тільки чомусь одному. У вас вистачить сил і ресурсів, щоб домогтися успіху в якійсь важливій справі.

Стрілець

Очікується поява перспектив і нових можливостей в діловій сфері. Щоб використовувати свої шанси по максимуму, доведеться прогнати геть лінь і байдужість. Тримайтеся подалі від токсичних людей і всього, що може вкрасти ваш дорогоцінний час.

Козоріг

Займіться важливими домашніми справами та зосередьтеся на найголовнішому. Цей тиждень стане початком дуже активного періоду у вашому особистому житті. Але не варто чекати нічого доленосного і вирішального в ці дні.

Водолій

Цей тиждень стане напруженим і вимотуючим. У всіх справах ви будете схильні діяти інстинктивно і навмання. А це швидше за все призведе до помилок і конфліктів з оточуючими.

Риби

Займіться інтелектуальною діяльністю і спортом. Перемога вам буде гарантована, але не у всьому і не скрізь. Свої поразки сприймайте як цінний досвід. Тим більше, що найближчими днями вас відвідає багато творчих ідей, які потрібно негайно втілити в життя.