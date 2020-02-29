Женский день "Масленицы": традиции и обычаи праздника, как провести

Масленица 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Масленичная суббота издавна считается "женским днем" всей праздничной недели

Масленица в 2020 году продолжается с 23 февраля по 1 марта. В субботу, на шестой день масленичной недели принято проводить "Золовкины посиделки". Этот день традиционно считается женским днем, так как в Масленичную субботу было принято устраивать приемы для родственников мужа. Главной хозяйкой этого дня считается невестка. Все традиции, обычаи и запреты Масленичной субботы – читайте в нашей статье.

Шестой день — "Золовкины посиделки". В этот день молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Помимо угощения, невестка одаривала родственниц небольшими подарками.

Традиции праздника

В шестой день Масленицы молодые невестки приглашают в гости золовок – сестер мужа. Поэтому этот день Масленичной недели обрел название "Золовкины посиделки". Если золовка была не замужем, то на веселье невестка приглашала своих незамужних подруг. А если сестры мужа были замужем, то и подруг звали только замужних. При этом каждой из золовок невестка должна была приготовить подарок. На "Золовкины посиделки" могли собраться не только родственники со стороны мужа и жены, но и соседи.

Шестой день Масленицы считали своеобразными смотринами молодой жены. Оценивали ее угощения, общение и даже взгляд на своего молодого мужа. Кульминацией смотрин был ритуал прилюдного целования.

Как и в другие дни Масленицы, в субботу люди веселились, устраивали кулачные бои и катались на санях. После вкусного ужина девушки пели песни, водили хороводы. Не возбранялось отправиться всей компанией на улицу, чтобы покататься с горки или поиграть в снежки. Традиционно в предпоследний день Масленицы народные гуляния достигали своего апогея. Суббота была самой веселой и любимой молодыми людьми, которые спешили вдоволь наиграться в забавные игры перед длительным и суровым Великим постом.

Кроме того, поминали усопших, ходили на кладбище, а после – угощали блинами даже домашних животных. Также в этот день наряжали соломенное чучело. На носилках его несли в конец деревни, разжигали большой костер и сжигали Масленицу.

Что нельзя делать в этот день

На шестой день масленичной недели запрещается быть грустным и унылым. Считается, что только вдоволь навеселившись перед прощеным воскресеньем, можно входить в Великий пост. Разумеется, церковь считает, что празднества должны быть умеренными и отмечает, что в своих деяниях нельзя преступать законы Божьи.

В Масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить, ведь праздник на то и праздник, чтобы вокруг царила атмосфера веселья и дружелюбия.

В этот день нельзя встречать гостей в неубранном доме. Поскольку принимать гостей и самим ходить в гости является одной из главных традиций Масленицы, нужно навести чистоту и порядок в доме. В этот праздник не запрещается работать, так что можете не бояться стирки, уборки и мытья полов.

На шестой день Масленицы нельзя переедать. Чревоугодие – это грех, особенно в преддверии Великого поста, поэтому стоит соблюдать меру.

Напомним, ранее мы писали, когда и как на блинах предсказать свою судьбу.