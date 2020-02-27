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Блины с французским шармом на Масленицу 2020 от Юлии Панковой

Lite » Еда 27.02.2020 - 11:27
Блины с французским шармом на Масленицу 2020 от Юлии Панковой
Юлия Панкова (фото: Новый канал)

Невозможно себе уже даже представить завершение зимы без традиционной Масленичной недели. В честь этого ловите особый рецепт от ведущей «Ревизора» на Новом канале

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее блины на Масленицу 2020 были особенными и идеальными. Если вы до сих пор ищете классный рецепт этого блюда, то держите фирменный от ведущей и кулинара Юлии Панковой.

– Обожаю готовить блины креп-сюзетт, – рассказывает Панкова Новому каналу. – Это французский десерт, который подают с апельсиновым соусом или ликером Куантро. Так вкус блинов становится изысканным, он понравится даже самому взыскательному гурману. Приготовить их не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, чтобы они были круглой формы, ведь символизируют солнце (улыбается).

Блины с французским шармом на Масленицу 2020 от Юлии Панковой

Ингредиенты для теста (на 4 порции):

  • 500 мл – молока
  • 250 г – муки
  • 4 шт. – яиц
  • 2 ч. л – ванильного сахара
  • 1 ч. л. – сливочного масла
  • Соль

Для соуса:

  • 1 – апельсин
  • 1 – лимон
  • 100 г – сахара
  • 100 г – сливочного масла

Приготовление:

  1. В муку разбить яйца. Хорошо перемешать и добавить ванильный сахар. Снова тщательно перемешать и постепенно влить молоко и ложку растопленного масла (оно не должно быть горячим). Перемешать теперь все вместе.
  2. Смесь процедить через сито, чтобы не было комков. Ставим все настояться минимум на два часа.
  3. Готовим соус. В глубокой миске растапливаем масло, сюда же добавляем сахар. На мелкой терке натираем цедру лимона (1 ст. л.) и столько же с апельсина. Выжимаем сок. Добавляем его в массу и вымешиваем до густоты.
  4. Начинаем жарить блины. Намазываем сковородку маслом. Сильно ее разогреваем, а затем уменьшаем огонь до среднего и жарим.
  5. В отдельной сковороде разогреваем апельсиновый соус и обжариваем в нем готовые блины, сложенные в треугольник.
  6. По желанию сбрызните блины ликером Куантро и продолжайте обжаривать.

Юлия Панкова рекомендует подавать блины горячими.

– Тогда они хорошо сочетаются с апельсиновым соусом, – говорит ведущая. – А ликер оставляет приятное послевкусие. С праздником вас!

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