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Женщины и водка: Россия выпустила позорное видео приглашения для туристов

Россия вновь пробила очередное дно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россия вновь пробивает очередное дно. На этот раз в стране-агрессоре выпустили видео, которое рекламирует это государство для иностранцев. Интересно, что россияне продвигают идею, что у них вкусная еда, красивые женщины, водка и дешевый газ....

Позорный ролик появился в сети и полностью характеризует российский народ и его так называемые ценности.

Что показано в ролике

Видео начинается со слов "Это Россия". На фоне советских памятников с Лениным рекламируется архитектура, далее иностранцев хотят привлечь "вкусной кухней", демонстрируя блины с красной икрой.

А вот на фоне бегущих маленьких девочек кадровый голос заявляет о женщинах. Также россияне говорят о своей уникальной истории и архитектуре и известных писателях. На фоне, конечно же, Пушкин.

На видео утверждают, что в России существуют "семейные ценности", после чего показывают водку.

Естественно, заманивают иностранных граждан дешевым газом и водой, а заканчивают ролик словами "Скоро зима", намекая на то, что в Европе отопление в новом сезоне подорожает из-за шантажа Путина и российского газа.

Кстати, в данном "творении" говорят, что экономика России выстоит, несмотря на западные санкции.

"Время переезжать в Россию", - утверждают авторы видео.

Как мы ранее писали, кто и где чаще всего бьет россиян за границей.

Кстати, российские оккупанты переодевались в форму украинских военных.

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Российская Федерация