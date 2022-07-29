Женщины и водка: Россия выпустила позорное видео приглашения для туристов

Что показано в ролике

Видео начинается со слов "Это Россия". На фоне советских памятников с Лениным рекламируется архитектура, далее иностранцев хотят привлечь "вкусной кухней", демонстрируя блины с красной икрой.

А вот на фоне бегущих маленьких девочек кадровый голос заявляет о женщинах. Также россияне говорят о своей уникальной истории и архитектуре и известных писателях. На фоне, конечно же, Пушкин.

На видео утверждают, что в России существуют "семейные ценности", после чего показывают водку.

Естественно, заманивают иностранных граждан дешевым газом и водой, а заканчивают ролик словами "Скоро зима", намекая на то, что в Европе отопление в новом сезоне подорожает из-за шантажа Путина и российского газа.

Кстати, в данном "творении" говорят, что экономика России выстоит, несмотря на западные санкции.

"Время переезжать в Россию", - утверждают авторы видео.