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Женщины действительно красивые: Дэвид Линч записал видео об Украине

Пятница 04 сентября 2020 19:39
Женщины действительно красивые: Дэвид Линч записал видео об Украине
Дэвид Линч (фото: flickr.by)
Автор: Светлана Мащенко

Дэвид Линч признался в любви к Украине и выразил желание приехать к нам снова

Культовый голливудский режиссер Дэвид Линч обратился к украинцам с трогательной речью. Он рассказал, что был в Украине уже дважды, и находит украинцев замечательными людьми.

"Они умные, сильные, они хорошие теоретики и практики, любят работать и доводить дела до конца, а еще они знают толк в развлечениях", - сказал создатель "Твин Пикса" на видео, показанное в Facebook UkraineNOW.

Линч считает, что украинцы умные, сильные, вдумчивые. Продюсер признался, что хотел бы приехать к нам еще раз, ведь все люди, которых он встречал у нас, чудесные. Он считает, что украинские женщины очень красивые.

Я желаю украинцам всего самого лучшего, - добавил продюсер.

Видео: Дэвид Линч признался в любви украинкам

Ранее мы писали, что украинская певица Екатерина Бужинская шокировала откровением о муже-тиране, который вынудил ее сделать аборт при первой беременности.

Также сообщалось, что известный продюсер раскрыл истинное лицо Меган Маркл. Ее назвали высокомерной женщиной, которая преследует ряд целей.

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