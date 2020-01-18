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Известный продюсер раскрыл истинное лицо Меган Маркл

STYLERПерсоны    18.01.2020 - 13:47
Известный продюсер раскрыл истинное лицо Меган Маркл
Меган Маркл и Британия (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл показала свои настоящие черты в общении "не на камеру"

Меган Маркл и принц Гарри недавно ошеломили весь мир заявлением об отказе получать финансирование за счет государства, а также сложили свои полномочия. Телеведущий Шон Хэннити считает, что это решение принято Меган Маркл и связано с не лучшими побуждениями. Продюсер Линда Маклафлин назвала герцогиню высокомерной.

Британский телеведущий не первый раз комментирует действия знаменитости. В ноябре он отзывался о Меган Маркл как о "наглой". В недавнем шоу, продюсер Линда Маклафлин и Хэннити обсудили "Brexit" герцогов Сассекских.

В частности, звезда Fox News и Маклафлин задались вопросом, почему герцогиня не участвовала во встрече с другими членами королевской семьи вместе с Гарри, чтобы объяснить цели и причины необходимости сотрудничества с Канадой.

"Мне не понравилось, что Меган даже не подошла к телефону, поскольку она была в Канаде, и ее пригласили принять участие в этой встрече", - сказал Хэннити.

Продюсер назвала Меган Маркл высокомерной.

"Да, она очень высокомерна. Она в одной из тех либеральных элит, вы знаете?" - вставила Маклафлин.

На этой неделе королева провела встречу в своем загородном поместье Сандрингем с Гарри, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Сообщается, что Меган была приглашена на эту встречу из Канады, где она в настоящее время проживает.

“В конце концов, Меган решила, что ей не нужно было присоединяться”, - говорится в заявлении Букингемского дворца, сообщает People.

Для Хэннити, решение Меган не присоединиться к встрече было неуважительным к королеве, которая является 93-летней бабушкой Гарри. По мнению Маклафлин, то, что Меган не позвонила, указывало на наличие конфликта в королевской семье.

Напомним, стало известно, что принц Гарри еще до женитьбы с Меган Маркл хотел отдалиться от королевской семьи.

Важный вопрос: во сколько Канаде обойдется пребывание Меган Маркл и принца Гарри Нож в спину: стало известно, что именно отдалило Меган Маркл от королевской семьи
Новости Украины Меган Маркл
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