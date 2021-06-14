Женщины Чапкиса: что известно о личной жизни хореографа

Людмила - первая любовь Чапкиса

Впервые Григорий Чапкис влюбился в свою партнершу по танцам Людмилу. В 1968 году у пары родилась дочь, которую назвали Лилией. Сейчас она живет в Италии, где основала балетную школу "Чапкис-Дэнс".

Жена Чапкиса Людмила (фото: Facebook дочери Лилии)

Дочь Лилии, Анна, стала актрисой. Что же касается самой Людмилы, то она умерла в 2006 году.

Наталья

Второй большой любовью Чапкиса стала Наталья. Женщина занималась танцами и была ученицей Григория. В 1980 году пара поженилась. От Натальи у хореографа родился сын Грэг, который в будущем стал известным танцором и хореографом.

Жена Чапкиса Наталья (фото: "Сегодня")

Брак с Натальей был недолгим, поскольку она хотела жить в США, а Чапкис не хотел покидать родные края. На фоне разногласий пара развелась.

Алла

Третьей знаковой женщиной в жизни Чапкиса стала Алла, с которой он прожил 20 лет. При этом детей у них не было. По профессии Алла методистка Киевского авиационного университета. Когда женщина вышла на пенсию, супруги развелись.

Жена Чапкиса Алла (фото: nik.news.mk.ua)

Мила

Мила стала четвертой любовью Григория Чапкиса, когда хорегограф был уже в почетном возрасте. О женщине известно не многое, поскольку он скрывал ее от журналистов. Известно, что она была моложе на 52 года.

Именно она поддерживала балетмейстера в последние дни его жизни. По словам самого Чапкиса, Мила была его мотивацией, стимулом и всегда принимала его таким, каким он был.

Дети Григория Чапкиса

Лилия и Грэг живут заграницей.

Чапкис с детьми (фото: скриншот с передачи "Светская жизнь")

Внуки

У сына Чапкиса Грэга есть двое детей Максим и Николай.

Грэг с женой и детьми (фото: instagram.com/gregchapkis)

У дочери Чапкиса Лилии есть дочь Анна.

Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

Анна Сафрончик с дедушкой (фото: instagram.com/annasafroncik)