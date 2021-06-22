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Женщину, которая родила 10 детей за один раз, забрали в психбольницу

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ЮАР, Вторник 22 июня 2021 21:43
Женщину, которая родила 10 детей за один раз, забрали в психбольницу Фото: женщину, которая родила 10 детей забрали в психушку (Thobile Mathonsi/African News Agency)
Автор: Тетяна Самарук

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле, которая ранее утверждала, что родила 10 детей за один раз, попала в психиатрическую больницу.

Об этом пишет IOL.

По словам адвокаты женщины, его подзащитную удерживают в больнице насильно. Также он рассказывает, что она собирается добиваться ее освобождения через суд.

Как сообщила Госиаме Ситхоле, персонал больницы плохо с ней обходится: на нее кричали и даже надели наручники.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоле в роддом, ни разу не видел, ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

Впоследствии после заявления Цотеке о том, что его жена лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Сотрудники полиции отвезли женщину в психиатрическую больницу для проведения обследования.

Женщина говорит, что дальше будет скрывать местопребывание детей, и никто не заставит ее рассказать, где они.

Кроме того, издание пишет, что медицинская оценка показала, что беременности не было. Также это свидетельствует о нехватке физических рубцов, которые бы подтвердили недавний кесарево разрез.

Ранее мы сообщали, что муж женщины из ЮАР, которая сразу родила 10 детей, не верит в их существование.

Также всплыли неожиданные факты о женщине из ЮАР, которая сразу родила 10 детей.

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