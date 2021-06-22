Жінку, яка народила 10 дітей за один раз, забрали до психлікарні

Мешканка Південно-Африканської Республіки Госіаме Сітхоле, яка раніше стверджувала, що народила 10 дітей за один раз, потрапила до психіатричної лікарні.

За словами адвокати жінки, його підзахисну утримують в лікарні насильно. Також він розповідає, що вона збирається домагатися її звільнення через суд.

Як повідомила Госіаме Сітхоле, персонал лікарні погано з нею обходиться: на неї кричали та навіть вдягли кайданки.

Водночас батько дітей Тебохо Цотеці, з моменту від'їзду Сітхоле в пологовий будинок, ні разу не бачив, ні її, ні новонароджених. Він обдзвонив кілька лікарень, але жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження 10 дітей за один раз.

Згодом після заяви Цотеці про те, що його дружина бреше про існування дітей, 17 червня її затримала поліція в будинку родича.

Співробітники поліції відвезли жінку до психіатричної лікарні для проведення обстеження.

Жінка каже, що далі буде приховувати місцеперебування дітей, і ніхто не змусить її розповісти, де вони.

Окрім того, видання пише, що медична оцінка показала, що вагітності не було. Також це свідчить про брак фізичних рубців, які б підтвердили нещодавній кесарів розріз.