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Женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега Днепра

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Канев, Воскресенье 20 июня 2021 21:04
Женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега Днепра Фото: женщину с ребенком на матрасе унесло на 1,5 км от берега (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Каневе Черкасской области плавание на надувном матрасе чуть не завершилось трагедией для женщины и ее ребенка, которых отнесло на 1,5 км от берега Днепра. Сами доплыть до берега они уже не могли и пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС Черкасской области.

Инцидент произошел сегодня, 20 июня, возле базы отдыха "Купава Каневская". Сообщение о происшествии поступило спасателя в 14:30.

"Каневские спасатели, которые на моторной лодке прибыли на место происшествия, доставили пострадавших на берег. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области на реке Рось отдыхала компания девочек 12-14 лет. Когда одна из них начала тонуть, то подруги бросились ей на помощь. К сожалению, одна из девочек утонула. Спасатели обнаружили ее тело в 100 метрах от берега.

Мы также писали о том, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Инцидент произошел на побережье Бердянской косы, когда море штормило.

Мальчика и девочку отнесло от берега на 40 метров, и они начали тонуть. Им очень повезло, что на помощь бросились неравнодушные люди. Когда детей вытащили из воды, они были в бессознательном состоянии. При этом они не дышали и до приезда скорой помощи им делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

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Черкасская область спасатели
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