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Жінку з дитиною на матраці віднесло на 1,5 км від берега Дніпра

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Канів, Неділя 20 червня 2021 21:04
Жінку з дитиною на матраці віднесло на 1,5 км від берега Дніпра Фото: жінку з дитиною на матраці віднесло на 1,5 км від берега (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Каневі Черкаської області плавання на надувному матраці мало не завершилося трагедією для жінки і її дитини, яких віднесло на 1,5 км від берега Дніпра. Самі доплисти до берега вони вже не могли і довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС Черкаської області.

Інцидент стався сьогодні, 20 червня, біля бази відпочинку "Купава Канівська". Повідомлення про подію надійшло рятувальника о 14:30.

"Канівські рятувальники, які на моторному човні прибули на місце події, доставили постраждалих на берег. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білій Церкві Київської області на річці Рось відпочивала компанія дівчаток 12-14 років. Коли одна з них почала тонути, то подруги кинулися їй на допомогу. На жаль, одна з дівчаток потонула. Рятувальники виявили її тіло в 100 метрах від берега.

Ми також писали про те, що перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі. Інцидент стався на узбережжі Бердянської коси, коли море штормило.

Хлопчика і дівчинку віднесло від берега на 40 метрів, і вони почали тонути. Їм дуже пощастило, що на допомогу кинулися небайдужі люди. Коли дітей витягли з води, вони були в несвідомому стані. При цьому вони не дихали і до приїзду швидкої допомоги їм робили штучне дихання і непрямий масаж серця.

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Черкасская область спасатели
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