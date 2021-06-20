Жінку з дитиною на матраці віднесло на 1,5 км від берега Дніпра

У Каневі Черкаської області плавання на надувному матраці мало не завершилося трагедією для жінки і її дитини, яких віднесло на 1,5 км від берега Дніпра. Самі доплисти до берега вони вже не могли і довелося викликати рятувальників.

"Канівські рятувальники, які на моторному човні прибули на місце події, доставили постраждалих на берег. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білій Церкві Київської області на річці Рось відпочивала компанія дівчаток 12-14 років. Коли одна з них почала тонути, то подруги кинулися їй на допомогу. На жаль, одна з дівчаток потонула. Рятувальники виявили її тіло в 100 метрах від берега.

Ми також писали про те, що перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі. Інцидент стався на узбережжі Бердянської коси, коли море штормило.

Хлопчика і дівчинку віднесло від берега на 40 метрів, і вони почали тонути. Їм дуже пощастило, що на допомогу кинулися небайдужі люди. Коли дітей витягли з води, вони були в несвідомому стані. При цьому вони не дихали і до приїзду швидкої допомоги їм робили штучне дихання і непрямий масаж серця.