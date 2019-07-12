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Женщина выпала на ходу: в киевском трамвае отказали тормоза

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 13:21
Женщина выпала на ходу: в киевском трамвае отказали тормоза
Женщина выпала из трамвая (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина неудачно выпрыгнула из трамвая и ее увезли в больницу

Сегодня, 12 июля, женщина выпала из трамвая из-за того, что у него отказали тормоза. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы возле станции метро "Черниговская". Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось в 9 утра. Трамвай под номером 33 остановился на остановке на улице Гната Хоткевича, но потом резко начал двигаться назад. Водитель пытался остановить транспорт, но у него ничего не получалось.

Женщина выпала на ходу: в киевском трамвае отказали тормоза

Женщина выпала из трамвая (фото: kiev.informator.ua)

У людей началась паника и пассажиры выпрыгивали из неуправляемого трамвая прямо на ходу. В это время из задней двери выпала пассажирка пожилого возраста и ударилась головой об асфальт.  

Женщина выпала из трамвая (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пострадавшей женщине вызвали бригаду скорой помощи. Ее забрали в больницу. В данное время полиция устанавливает все детали происшествия.

Напомним, что сегодня в Киеве остановилась синяя ветка метро. Кроме того, были на время закрыли две станции - Контрактовая и Почайна. Причина этого - женщина лет 60-ти бросилась под поезд.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье 5-летний мальчик сломал в детском саду обе руки. Родители обвиняют во всем политическую агитацию, поскольку воспитатели детсада покинули рабочее место ради встречи с политиком. Ребенок без присмотра катался на горке и два раза упал.

 

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