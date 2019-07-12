Паника в киевском метро: часть станций закрыта на вход и выход

В Киеве остановилось метро (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры не могут добраться на работу

В Киеве внезапно остановилась синяя ветка метро и закрыли две станции на вход и выход – станцию Контрактовую и Почайну. Люди в панике, так как это произошло в час пик, когда многие из них добирались на работу.

Также по техническим причинам закрыли станции метро Тараса Шевченко, Оболонь, Минская и Героев Днепра. По предварительным данным метро остановилось, так как на станции метро Оболонь на рельсы упал человек.

Фото: Nata Lylak

Все поезда задерживаются и пассажирам пришлось подняться на поверхность, чтобы добираться на работу другими видами транспорта. В администрации Киевского метрополитена на данный момент не говорят, сколько времени продлится задержка.

Люди жалуются, что персонал метрополитена в течении 10 минут не сделал ни одного объявления и не сообщил, что закрыты несколько станций, а также не проинформировал о том, что происходит.

Скриншот комментариев (facebook.com/kyivmetro)

Фото: Nata Lylak

Стало известно, что на колею упала женщина. На данный момент неизвестно, какие травмы она получила. Из-за инцидента на многих станциях синей ветки образовалась давка.

Как сообщили в издании "Информатор", причиной паники в метро стало падение на рельсы женщины. По предварительным данным, ей 55-60 лет и она прыгнула на рельсы намеренно. Женщина скончалась почти сразу от полученных травм.

Тело погибшей из-под поезда достали спасатели ГСЧС. После передали его медикам и и правоохранителям.

Напомним, в Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр". Ограничение будет действовать с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.