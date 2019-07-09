Женщина воткнула мужу шило в сердце: пострадавший ответил по-рыцарски

В Херсоне произошла драматическая история – женщина в порыве ссоры воткнула в своего супруга шило. Об этом сообщает Херсон Online.

Трагедия произошла на улице Рабочей. Между женщиной и ее 49-летним супругом возник конфликт, в ходе которого она впала в ярость, схватила шило и воткнула своему мужу его прямо в грудь, в область сердца. К счастью, острие шило было коротким, а сам удар был недостаточно сильным, и поэтому достигнуть самого сердца женщине не удалось. На место происшествия вызвали патрульную полицию и скорую медицинскую помощь.

До приезда полиции женщина попыталась спрятать орудие нападения, но как выяснилось, пострадавший муж решил поступить по-рыцарски. Он объяснил полиции, что жена ни в чем не виновата, он остался жив и поэтому заявление писать на нее он не станет. Соответственно, без заявления пострадавшего, внести информацию в Единый реестр досудебных расследований стало невозможно и женщину даже задерживать не стали.

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