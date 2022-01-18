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Женщина показала "правильный" способ надевать халат. Этот лайфхак "изменит вашу жизнь" (видео)

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 21:44
Женщина показала "правильный" способ надевать халат. Этот лайфхак "изменит вашу жизнь" (видео) Фото: Женщина показала правильный способ надевать и завязывать халат (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пользователь TikTok по имени Эмма поделилась недавно своим открытием о том, как нужно "правильно" завязывать домашний халат. Женщина призналась, что новое знание изменило ее жизнь.

Видео с "правильным" способом Эмма разместила на своей странице в TikTok.

"Мне кажется, что я прожила последние 28 с половиной лет своей жизни в какой-то испорченной симуляции. Потому что я посмотрела видео, в котором рассказывают о том, как нужно правильно завязывать свой халат, а на самом деле вы это делали неправильно", - рассказала Эмма.

Она продемонстрировала сначала способ завязывания халата, которым пользуется большинство людей.

Пояс халата пропускают через петли и всю талию, а потом завязывают спереди. При этом халат часто развязывается и распахивается.

И никто не мог придумать ранее другого способа завязывания пояса халата так, чтобы он не развязывался.

"Вместо этого вам нужно вытянуть пояс спереди, зацепить за петли и завязать. Позвольте и вы – это изменило мою жизнь", - поделилась Эмма лайфхаком.

@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack original sound - EMMA

Видео очень быстро стало вирусным и его посмотрели более 250 тысяч раз, а лайков Эмма собрала уже более 20 тысяч.

Также люди активно комментируют видео и отмечают, что старый способ завязывания пояса демонстрируют во всех рекламах и магазинах. И он не работает.

Напомним, ранее мы писали о том, как идеально нарезать масло для бутерброда без ножа.

А также рассказывали о том, как получить сок лимона без использования соковыжималки.

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