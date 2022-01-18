Женщина показала "правильный" способ надевать халат. Этот лайфхак "изменит вашу жизнь" (видео)
Пользователь TikTok по имени Эмма поделилась недавно своим открытием о том, как нужно "правильно" завязывать домашний халат. Женщина призналась, что новое знание изменило ее жизнь.
Видео с "правильным" способом Эмма разместила на своей странице в TikTok.
"Мне кажется, что я прожила последние 28 с половиной лет своей жизни в какой-то испорченной симуляции. Потому что я посмотрела видео, в котором рассказывают о том, как нужно правильно завязывать свой халат, а на самом деле вы это делали неправильно", - рассказала Эмма.
Она продемонстрировала сначала способ завязывания халата, которым пользуется большинство людей.
Пояс халата пропускают через петли и всю талию, а потом завязывают спереди. При этом халат часто развязывается и распахивается.
И никто не мог придумать ранее другого способа завязывания пояса халата так, чтобы он не развязывался.
"Вместо этого вам нужно вытянуть пояс спереди, зацепить за петли и завязать. Позвольте и вы – это изменило мою жизнь", - поделилась Эмма лайфхаком.
@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack original sound - EMMA
Видео очень быстро стало вирусным и его посмотрели более 250 тысяч раз, а лайков Эмма собрала уже более 20 тысяч.
Также люди активно комментируют видео и отмечают, что старый способ завязывания пояса демонстрируют во всех рекламах и магазинах. И он не работает.
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