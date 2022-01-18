ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жінка показала "правильний" спосіб надягати халат. Цей лайфхак "змінить ваше життя" (відео)

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 21:44
Жінка показала "правильний" спосіб надягати халат. Цей лайфхак "змінить ваше життя" (відео) Фото: Жінка показала правильний спосіб надягати і зав'язувати халат (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Користувач TikTok на ім'я Емма поділилася недавно своїм відкриттям про те, як потрібно "правильно" зав'язувати домашній халат. Жінка зізналася, що нове знання змінило її життя.

Відео з "правильним" способом Емма розмістила на своїй сторінці в TikTok.

"Мені здається, що я прожила останні 28 з половиною років свого життя в якійсь зіпсованої симуляції. Тому що я подивилася відео, в якому розповідають про те, як потрібно правильно зав'язувати свій халат, а насправді ви це робили неправильно", - розповіла Емма.

Вона продемонструвала спочатку спосіб зав'язування халата, яким користується більшість людей.

Пояс халата пропускають через петлі й всю талію, а потім зав'язують спереду. При цьому халат часто розв'язується.

І ніхто не міг придумати раніше іншого способу зав'язування пояса халата так, щоб він не розв'язувався.

"Замість цього вам потрібно витягнути ремінь спереду, зачепити за петлі й зав'язати. Дозвольте і ви - це змінило моє життя", - поділилася Емма лайфхаком.

@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack original sound - EMMA

Відео дуже швидко стало вірусним і його подивилися понад 250 тисяч разів, а лайків Емма зібрала вже понад 20 тисяч.

Також люди активно коментують відео і відзначають, що старий спосіб зав'язування пояса демонструють у всіх рекламах і магазинах. І це не працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа.

А також розповідали про те, як отримати сік лимона без використання соковижималки.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok лайфхаки
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі