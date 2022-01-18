Жінка показала "правильний" спосіб надягати халат. Цей лайфхак "змінить ваше життя" (відео)
Користувач TikTok на ім'я Емма поділилася недавно своїм відкриттям про те, як потрібно "правильно" зав'язувати домашній халат. Жінка зізналася, що нове знання змінило її життя.
Відео з "правильним" способом Емма розмістила на своїй сторінці в TikTok.
"Мені здається, що я прожила останні 28 з половиною років свого життя в якійсь зіпсованої симуляції. Тому що я подивилася відео, в якому розповідають про те, як потрібно правильно зав'язувати свій халат, а насправді ви це робили неправильно", - розповіла Емма.
Вона продемонструвала спочатку спосіб зав'язування халата, яким користується більшість людей.
Пояс халата пропускають через петлі й всю талію, а потім зав'язують спереду. При цьому халат часто розв'язується.
І ніхто не міг придумати раніше іншого способу зав'язування пояса халата так, щоб він не розв'язувався.
"Замість цього вам потрібно витягнути ремінь спереду, зачепити за петлі й зав'язати. Дозвольте і ви - це змінило моє життя", - поділилася Емма лайфхаком.
@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack original sound - EMMA
Відео дуже швидко стало вірусним і його подивилися понад 250 тисяч разів, а лайків Емма зібрала вже понад 20 тисяч.
Також люди активно коментують відео і відзначають, що старий спосіб зав'язування пояса демонструють у всіх рекламах і магазинах. І це не працює.
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