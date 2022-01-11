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Как выдавить сок лимона в домашних условиях без приспособлений: полезный лайфхак

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Вторник 11 января 2022 20:11
Как выдавить сок лимона в домашних условиях без приспособлений: полезный лайфхак Фото: Как легко и просто выдавить сок из лимона (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сок лимона нужен в приготовлении очень многих блюд. Его добавляют в напитки, выпечку, в мясные блюда и салаты. Также лимонный сок часто упоминают в народных способах для чистки разных поверхностей.

Выдавить лимонный сок без соковыжималки или других кухонных приспособлений не так уж и просто. Какой способ вам точно поможет – читайте ниже.

Этот способ позволит вам получить максимальное количество сока из одного плода. Косточки при этом не попадут в вашу чашку, а останутся внутри лимона.

Сам лимон останется целым, и вы сможете использовать его не один раз для получения необходимого количества сока. Хранить такой лимон можно в холодильнике.

Как выдавить сок из лимона

Вам понадобится один лимон, чашка или стакан и длинная шпажка. Можно использовать спицу.

Лимон хорошо моем проточной водой и вытираем. А потом прокалываем со стороны заостренной части небольшое отверстие с помощью длинной толстой шпажки.

Отверстие нужно проколоть по всей длине плода, но так, чтобы шпажка не вышла наружу с другой стороны лимона.

Через это отверстие можно выдавить ровно столько сока, сколько вам необходимо. Сок выходит чистый, без пленок и косточек. И так сок точно не будет разбрызган по всей поверхности.

Перед выдавливанием сока можно покатать лимон по столу и плотно прижимать его к поверхности. Это сделает лимон более мягким и сока из него выдавится намного больше.

Как легко выдавить сок из лимона

Напомним, ранее мы писали о том, как часто нужно менять постельное белье и почему.

А также рассказывали о том, что будет с организмом, если есть пиццу каждый день.

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