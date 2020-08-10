Женщина погибла, выпав из маршрутки, но водитель дальше может ездить: детали резонансного дела

Женщина выпала из маршрутки и погибла в селе Нерубайское Одесской области. Произошла трагедия с 41-летней Еленой Василенко в ноябре 2018-го. Прошло почти два года, и суд наконец вынес приговор.

Водитель своей вины не признал, мол, женщина сама запрыгнула через аварийный выход. Однако семье он материально помогал. Суд квалифицировал действия маршрутчика как грубое нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. И хотя по решению суда водитель все же виноват, у него не отобрали удостоверение и не запретили заниматься перевозкой пассажиров, пишет Expres.online.

Приговором суда водителя автобуса признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 УК, и лишению свободы на три года с однолетним испытательным сроком.

Как отмечается в материалах судебного дела, около восьми утра водитель БАЗ А079-23 на автобусной остановке взял пассажиров на стоячие места, хотя это транспортное средство предусмотрено для перевозки лишь 29 сидячих. Люди заходили и через заднюю дверь - аварийную, предназначенную для экстренной эвакуации.

Маршрутка тронулась. Примерно через 200 метров на закругленном участке дороги одна из пассажирок не удержалась и упала на ручку двери аварийного выхода, которые под натиском веса ее тела открылись. Женщина выпала на проезжую часть дороги и получила тяжелые травмы.

Елена впала в кому, а через пять дней - умерла.

Ранее мы писали, что в Киеве маршрутчик протаранил троллейбус из-за "погони за пассажирами".