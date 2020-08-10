Жінка випала з маршрутки і загинула, але водій і далі може їздити: деталі резонансної справи

Жінка випала з маршрутки й загинула в селі Нерубайське Одеської області. Сталася трагедія з 41-річною Оленою Василенко у листопаді 2018-го. Минуло майже два роки, і суд нарешті виніс вирок.

Водій своєї вини не визнав, мовляв, жінка сама вскочила через аварійний вихід. Однак сім'ї він матеріально допомагав. Суд кваліфікував дії маршрутника як грубе порушення правил експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. І хоча за рішенням суду водій все ж винен, в нього не відібрали посвідчення і не заборонили займатися перевезенням пасажирів, пише Expres.online.

Вироком суду водія автобуса визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 287 ККУ, і позбавлено волі на три роки з однорічним іспитовим терміном.

Як зазначається в матеріалах судової справи, близько восьмої ранку водій БАЗ А079-23 на автобусній зупинці узяв пасажирів на стоячі місця, хоча цей транспортний засіб передбачений для перевезення лише 29 сидячих. Люди заходили і через задні двері - аварійні, призначені для екстреної евакуації.

Маршрутка рушила. Приблизно через 200 метрів на заокругленій ділянці дороги одна з пасажирок не втрималася і впала на ручку дверей аварійного виходу, які під натиском ваги її тіла відчинилися. Жінка випала на проїжджу частину дороги і отримала важкі травми.

Олена впала в кому, а за п'ять днів - померла.

Раніше ми писали, що в Києві маршрутник протаранив тролейбус через "погоню за пасажирами".