Жінка з підозрою на COVID-2019 втекла з лікарні: усі подробиці

У Києві втекла пацієнтка з підозрою на коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Пацієнтку з підозрою на коронавірус госпіталізували прямо з аеропорту, але вона втекла

Коронавірус в Україні зареєстровано вже у більш ніж 150 осіб і щодня перевіряють аналізи нових пацієнтів з підозрою на COVID-2019. 23 березня в Олександрівську лікарню в Києві госпіталізували 39-річну мешканку Коломийського району, але жінка втекла.

23 березня мешканка Прикарпаття повернулася в Україну з Бельгії, де була на заробітках. Під час проходження контролю у 39-річної жінки була виявлена підвищена температура тіла і їй зробили швидкий тест на коронавірус, який дав позитивний результат.

Жінку негайно доставили в Олександрівську лікарню в Києві, де провели ще один тест на COVID-2019, і він показав негативний результат. Вночі її перевели в іншу лікарню, де знову провели експрес-тест, і він знову виявився негативним. 24 березня їй зробили новий аналіз, і він показав позитивний результат на COVID-2019.

В той же день жінка самовільно залишила лікувальний заклад. На дзвінки пацієнтка перестала відповідати та на контакт з лікарями не виходила. Причини, за якими вона покинула лікарню – невідомі.

В поліцію подзвонили односельці жінки та повідомили, що вона разом з чоловіком повернулась додому. Її повторно госпіталізували, але вже в обласну інфекційну лікарню. Також в лікарню доставили і її чоловіка.

На цей час пацієнтка перебуває вдома, однак її зобов'язали дотримуватися самоізоляції. У поліції додали, що, якщо мешканка Молодятина порушить правила, на неї складуть протокол про адміністративне порушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні назріває скандал через лікування інфікованої коронавірусом жінки.