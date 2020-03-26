В Украине назревает скандал из-за лечения инфицированной коронавирусом женщины

Коронавирус в Украине (фото: Униан)

Коронавирус поразил 41-летнюю женщину, и ее родственники жалуются на лечение

Коронавирус в Украине зафиксирован у 113 человек. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве. Родственники инфицированной СOVID-19 41-летней женщины жалуются на условия ее лечения в Тернопольской области.

Женщина лежит в больнице Монастыриска, где она работала медсестрой. Ее родственники говорят, что она уже неделю находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Кроме того, по их словам, врачи отказываются перевести ее в областную больницу.

Женщину положили в больницу 17 марта. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Через два дня ее состояние стало хуже. После чего женщину перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТСН.

Когда ее состояние так и не улучшилось, родственники попросили врачей госпитализировать ее в Тернополь или вызвать бригаду из города. После этого приехал областной инфекционист и заявил, что Тернополь отказывается принимать женщину.

Когда женщину осмотрели, то сказали, что такие заболевания лечатся на месте. Кроме того, если бы город согласился принять ее, то у них нет должного оборудования в скорых, которые могли бы ее перевезти.

Женщине лучше не становилось, и ее семья снова попросила приехать бригаду из Тернополя. Они приехали, но после осмотра сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки.

Позже родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, но в Тернополе отказались принимать больную женщину даже после того, как ее диагноз COVID-19 подтвердился официально.

По словам близких женщины, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте. Одновременно, 25 марта состояние женщины улучшилось. Она начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.

По словам нового главы Тернопольской ОГА Владимира Труша, больных с подозрением на коронавирус не будут везти в областной центр, а будут лечить в районных больницах.

Напомним, что в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, а карантин продлили до 24 апреля.