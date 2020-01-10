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ЧП с российским самолетом в Турции: все детали и фото

STYLERПроисшествия    10.01.2020 - 16:50
ЧП с российским самолетом в Турции: все детали и фото
Российский самолет жестко приземлился в Турции (фото: facebook.com/svo_airport)

Самолет российской авиакомпании получил в Турции повреждения при посадке

С самолетом российской компании Nordwind Airlines произошло ЧП при приземлении в курортной Анталье в Турции. Airbus A321 совершил жесткую посадку, получив при этом повреждения. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что лайнер совершал перелет из аэропорта Шереметьево в Москве. При приземлении сломались крепления передней стойки шасси и она частично вошла в салон. Ударом шасси во время приземления в аэропорту повредило фюзеляж.

ЧП с российским самолетом в Турции: все детали и фото

Российский самолет жестко приземлился в Турции (фото: Telegram/Life Shot)

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Самолет был пустой, на борту находился лишь экипаж.

Также известно, что приближаясь к аэропорту в Анталье, пилоты Airbus A321 запросили экстренную посадку из-за задымления.

Представители авиакомпании прокомментировали случившиеся, назвав причиной ЧП с самолетом "сдвиг ветра".

ЧП с российским самолетом в Турции: все детали и фото

Российский самолет жестко приземлился в Турции (фото: Telegram/Life Shot)

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