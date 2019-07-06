Жена во всем поддерживает: Вакарчук рассказал, почему скрывает супругу

Святослав Вакарчук, музыкант и лидер партии "Голос", признался, что не показывает свою супругу Лялю Фонареву, поскольку всегда оберегал свою личную жизнь. Об этом он заявил в интервью для "Радио Свобода".

Он отметил, что и в дальнейшем не будет выносить свою личную жизнь на показ. При этом Вакарчук подчеркнул, что переносит тех, кто делает дешевый пиар, используя при этом свою семью.

Ляля Фонарева (фото из соцсетей)

Святослав признался, что семейные ценности для него - это то, в чем он живет. А его жена всегда во всем поддерживает мужа. Он заявил, что на публике они будут также появляется вместе, где это будет уместно. И отметил, что он не из тех, кто использует семью для создания положительного имиджа или пиара.

Святослав Вакарчук с супругой (фото из соцсетей)

Напомним, что Вакарчук признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом. Вакарчук подчеркнул, что на его концертах нет политической агитации и символики: "Это обычные концерты "Океан Ельзи".

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук попробовал себя в новой роли. Он показал фотографии со свадьбы гитариста группы "Океана Ельзи" Владимира Опсеница и заявил, что ему очень приятно осознавать, что он стад первым свидетелем на бракосочетании для своего коллеги по цеху.