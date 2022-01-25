Жена Виктора Павлика похвасталась дорогой покупкой: муж приобрел дорогое авто

"Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет", - написала она под фото, где она стоит возле автосалона.

Также в сторис она показала, что подписывает договор покупки. Судя по описанию, супруги остановили свой выбор на автомобиле марки Toyota, модель Toyota RAV4. Стоимость такого автомобиля стартует от 700 тысяч грн.

Катя Павлик рассказала, что муж купил автомобиль (instagram.com/repyahovakate)

Супруги купили машину цвета белый перламутр. Консультант им сообщил, что автомобиль будет оснащен максимальной комплектацией премиум.