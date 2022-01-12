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Жена Виктора Павлика сделала заявление о его алкоголизме: я его спасала

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Среда 12 января 2022 13:48
Жена Виктора Павлика сделала заявление о его алкоголизме: я его спасала Фото: Виктор Павлик очень много пил (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Жена артиста Виктора Павлика Катерина сейчас отдыхает с ним, мамой и малышом в Буковеле. Но это не мешает ей общаться с подписчиками в соцсети. В одном из таких разговоров молодая мама поделилась очень сокровенным. Она призналась, что когда-то ее муж очень прикладывался к бутылке.

Об этом она поведала в Instagram-stories.

Один из подписчиков Кати задал вопрос, осознает ли Виктор, что жена для него - глоток свежего воздуха и смысл нормальной семейной жизни.

На это Репяхова ответила, что Виктор Франкович не только отдает себе отчет, но и сказал, что если бы не Екатерина - его бы не было уже в живых. Супруга певца сообщила, что спиртное доводило Павлика до реанимации, но никого это не интересовало.

"Конечно понимает. Его слова: "Я бы уже не жил, не встретив тебя". У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой", - отметила Екатерина.

Кроме того, Репяхова рассказала, что когда встретила исполнителя, у него біла куча долгов.

"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье", - сказала Екатерина.

Жена Виктора Павлика сделала заявление о его алкоголизме: я его спасала

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что перед новогодними праздниками Виктор и Екатерина сильно поссорились – жена певца даже подумывала уйти от него, но затем микроклимат в семье наладился.

Супруги нашли общий язык, а артист пообещал обратиться к психологу.

Также мы писали, что жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис и цены в Буковеле.

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Виктор Павлик
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