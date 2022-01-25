Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто

Український артист Віктор Павлік купив для сім'ї дорогий автомобіль вартістю 700 тисяч гривень.
Про це в Instagram розповіла підписникам його молода дружина Катерина.
"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них йде", - написала вона під фото, де вона стоїть біля автосалону.
Також в сторіс вона показала, що підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тисяч грн.
Подружжя купило машину кольору білий перламутр. Консультант їм повідомив, що автомобіль буде оснащений максимальною комплектацією преміум.
Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павлика зробила заяву про його алкоголізм.