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Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто

Автор: Людмила Жукова

Український артист Віктор Павлік купив для сім'ї дорогий автомобіль вартістю 700 тисяч гривень.

Про це в Instagram розповіла підписникам його молода дружина Катерина.

"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них йде", - написала вона під фото, де вона стоїть біля автосалону.

Також в сторіс вона показала, що підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тисяч грн.

Катя Павлік розповіла, що чоловік купив автомобіль (instagram.com/repyahovakate)

Подружжя купило машину кольору білий перламутр. Консультант їм повідомив, що автомобіль буде оснащений максимальною комплектацією преміум.

Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павлика зробила заяву про його алкоголізм.

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Виктор Павлик