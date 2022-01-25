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Жена Виктора Павлика похвасталась дорогой покупкой: муж приобрел дорогое авто

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 15:47
Жена Виктора Павлика похвасталась дорогой покупкой: муж приобрел дорогое авто Супруги Павлики купили машину (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Украинский артист Виктор Павлик купил для семьи дорогой автомобиль стоимостью 700 тысяч гривен.

Об этом в Instagram рассказала подписчикам его молодая супруга Катерина.

"Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет", - написала она под фото, где она стоит возле автосалона.

Также в сторис она показала, что подписывает договор покупки. Судя по описанию, супруги остановили свой выбор на автомобиле марки Toyota, модель Toyota RAV4. Стоимость такого автомобиля стартует от 700 тысяч грн.

Жена Виктора Павлика похвасталась дорогой покупкой: муж приобрел дорогое автоКатя Павлик рассказала, что муж купил автомобиль (instagram.com/repyahovakate)

Супруги купили машину цвета белый перламутр. Консультант им сообщил, что автомобиль будет оснащен максимальной комплектацией премиум.

Жена Виктора Павлика похвасталась дорогой покупкой: муж приобрел дорогое авто

Как мы ранее писали, жена Виктора Павлика сделала заявление о его алкоголизме.

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Виктор Павлик
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