Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто
Український артист Віктор Павлік купив для сім'ї дорогий автомобіль вартістю 700 тисяч гривень.
Про це в Instagram розповіла підписникам його молода дружина Катерина.
"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них йде", - написала вона під фото, де вона стоїть біля автосалону.
Також в сторіс вона показала, що підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тисяч грн.
Катя Павлік розповіла, що чоловік купив автомобіль (instagram.com/repyahovakate)
Подружжя купило машину кольору білий перламутр. Консультант їм повідомив, що автомобіль буде оснащений максимальною комплектацією преміум.
Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павлика зробила заяву про його алкоголізм.