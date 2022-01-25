ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 15:47
Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто Подружжя Павліків купили машину (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Український артист Віктор Павлік купив для сім'ї дорогий автомобіль вартістю 700 тисяч гривень.

Про це в Instagram розповіла підписникам його молода дружина Катерина.

"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них йде", - написала вона під фото, де вона стоїть біля автосалону.

Також в сторіс вона показала, що підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такого автомобіля стартує від 700 тисяч грн.

Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге автоКатя Павлік розповіла, що чоловік купив автомобіль (instagram.com/repyahovakate)

Подружжя купило машину кольору білий перламутр. Консультант їм повідомив, що автомобіль буде оснащений максимальною комплектацією преміум.

Дружина Віктора Павліка похвалилася дорогою покупкою: чоловік придбав дороге авто

Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павлика зробила заяву про його алкоголізм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор Павлик
LITE
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків