Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк перенесла операцію. Причину хірургічного втручання вона не назвала, але заявила, що це була планова операція.

Про це сама Горняк зізналася в Instagram-сторіз , опублікувавши фотографії з лікарні.

Що ж сталося з Христиною Горняк?

Дружина ведучого шоу "Співають всі!" і "Маска" на каналі "Україна" розповіла, що це була її перша операція, і вона пройшла успішно. При цьому дівчина все одно переживала.

Скріншот (instagram.com/kristygor)

Горняк також подякувала медикам, які робили їй операцію.

Скріншот (instagram.com/kristygor)

"Цього разу я переживала за наркоз, тим більше як почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що він навпаки безпечний і довірилася повністю", - зазначила вона.

Скріншот (instagram.com/kristygor)

Дівчина розповіла, що відходить від наркозу і чекає, коли впаде тиск. Після цього вона поїде додому.

Скріншот (instagram.com/kristygor)