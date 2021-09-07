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Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 11:18
Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні Фото: Христина Горняк (instagram.com/kristygor)
Автор: Роман Мирончук

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк перенесла операцію. Причину хірургічного втручання вона не назвала, але заявила, що це була планова операція.

Про це сама Горняк зізналася в Instagram-сторіз, опублікувавши фотографії з лікарні.

Що ж сталося з Христиною Горняк?

Дружина ведучого шоу "Співають всі!" і "Маска" на каналі "Україна" розповіла, що це була її перша операція, і вона пройшла успішно. При цьому дівчина все одно переживала.

Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Скріншот (instagram.com/kristygor)

Горняк також подякувала медикам, які робили їй операцію.

Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Скріншот (instagram.com/kristygor)

"Цього разу я переживала за наркоз, тим більше як почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що він навпаки безпечний і довірилася повністю", - зазначила вона.

Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Скріншот (instagram.com/kristygor)

Дівчина розповіла, що відходить від наркозу і чекає, коли впаде тиск. Після цього вона поїде додому.

Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Скріншот (instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, Володимир Остапчук з Христиною їздив на відпочинок на грецький острів Крит. Пара жила в курортному селищі Аніссарас, де зустрілася з Філіпом Кірокоровим і сходила з ним на вечерю.

Після цього Горняк виправдалася за зустріч і вечерю з одіозним російським співаком. За її словами, з Кірокоровим вони зустрілися випадково. Виявилося, що співак, як і вони відпочивав в тому ж курортному селищі.

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Володимир Остапчук Кристина Горняк
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